Січень, 10 в 14:07

Державне бюро розслідувань заочно оголосило підозру в державній зраді колишньому поліцейському, який під час окупації Куп’янського району Харківської області допомагав загарбникам встановлювати свої порядки.

Коли російські військові почали вербувати місцевих, зрадник написав заяву на ім’я голови незаконної окупаційної адміністрації.

Його призначили старшим оперуповноваженим, а згодом – дільничним окупаційної поліції у селищі Шевченкове.

Зараз дивляться

За даними слідстава, за роботу на ворога він щомісяця отримував по 60 тис. рублів.

Коли росіяни відступали з Куп’янського району, зрадник втік до Росії.

Нещодавно ДБР затримало та оголосило підозру ще одному експравоохоронцю, який керував підрозділом конвойної служби окупантів у Куп’янському районі.

Зараз він перебуває за ґратами.