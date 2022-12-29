Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Работали в оккупационной администрации: двум экс-податковцам из Херсона сообщили о подозрении

Евгения Грейс, редактор ленты
ДБР
Фото: УНИАН

Две бывшие работницы Государственной налоговой службы в Херсонской области получили заочное подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, во время оккупации региона начальница одного из отделов и главный государственный инспектор налоговой службы добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.

— Имея опыт и знания в налоговой сфере, подозреваемые заняли руководящие должности в оккупационном органе — так называемой “Налоговой службе Херсонской области”.

На псевдодолжностях подозреваемые способствовали внедрению на территории области российской системы налогообложения, установлению размера обязательных платежей с жителей временно оккупированных территорий. Также они обеспечивали начисление и установление размера заработной платы работникам псевдооргана в российских рублях, — сообщает Офис генпрокурора.

Следствие ведет территориальное управление Государственное бюро расследований в Мелитополе.

Сейчас смотрят
Читайте
Помогал рашистам искать атошников во время оккупации: СБУ задержала предателя

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка