Декабрь, 29 в 17:37

Две бывшие работницы Государственной налоговой службы в Херсонской области получили заочное подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, во время оккупации региона начальница одного из отделов и главный государственный инспектор налоговой службы добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.

— Имея опыт и знания в налоговой сфере, подозреваемые заняли руководящие должности в оккупационном органе — так называемой “Налоговой службе Херсонской области”. На псевдодолжностях подозреваемые способствовали внедрению на территории области российской системы налогообложения, установлению размера обязательных платежей с жителей временно оккупированных территорий. Также они обеспечивали начисление и установление размера заработной платы работникам псевдооргана в российских рублях, — сообщает Офис генпрокурора.

Следствие ведет территориальное управление Государственное бюро расследований в Мелитополе.