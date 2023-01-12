Российская армия обстреляла Харьковскую область: ранены двое мужчин

Январь, 12 в 17:40

В Харьковской области российские захватчики обстреляли поселок городского типа Двуречная и город Купянск, в результате чего ранены двое мирных жителей.

По данным Офиса генерального прокурора, в пгт Двуречная ранен 68-летний мужчина. В Купянске российские военные из минометов ударили огнем по жилому кварталу, едва не убив 76-летнего мужчину.

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Следователи документируют последствия вражеской атаки на местах ударов. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Стоит отметить, что за это преступление предусмотрено наказание — тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет. Сейчас продолжается следствие.