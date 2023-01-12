Російська армія обстріляла Харківщину: поранено двоє чоловіків

Січень, 12 в 17:40

У Харківській області російські загарбники обстріляли селище міського типу Дворічна та місто Куп’янськ, внаслідок чого поранено двох мирних жителів.

За даними Офісу генерального прокурора, у смт Дворічна поранений 68-річний чоловік. У Куп’янську російські військові з мінометів вдарили вогнем по житловому кварталу, ледь не вбивши 76-річного чоловіка.

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Слідчі документують наслідки ворожої атаки на місцях ударів. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Варто зазначити, що за цей злочин передбачено покарання – тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Наразі триває слідство.