Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов в районе аэропорта

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремела серия мощных взрывов, которые слышал почти весь город.

По предварительной информации, взрывы могли раздаваться из района местного аэропорта, однако информация требует подтверждения.

Сейчас смотрят

Жители сообщают о большом густом дыме, который видно даже в полной темноте. Столбы дыма поднимаются в районе Военного городка или аэропорта.

Бердянск на карте

Читайте
В Соледаре идут уличные бои, ни одна из сторон не контролирует город — Ермак

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка