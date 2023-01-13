Январь, 13 в 18:49

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремела серия мощных взрывов, которые слышал почти весь город.

По предварительной информации, взрывы могли раздаваться из района местного аэропорта, однако информация требует подтверждения.

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Жители сообщают о большом густом дыме, который видно даже в полной темноте. Столбы дыма поднимаются в районе Военного городка или аэропорта.

Бердянск на карте