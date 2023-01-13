В окупованому Бердянську прогриміла серія вибухів у районі аеропорту
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів, які чуло майже все місто.
За попередньою інформацією, вибухи могли лунати з району місцевого аеропорту, проте інформація потребує підтвердження.
Жителі повідомляють про великий густий дим, який видно навіть у суцільній темряві. Стовпи диму підіймаються в районі Військового містечка або аеропорту.
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