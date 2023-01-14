Январь, 14 в 15:48

В субботу днем, 14 января, в Харькове раздался взрыв во время очередной массированной ракетной атаки РФ. В области зафиксированы “прилеты”.

Обновлено 16:14. По данным Олега Синегубова, во время ракетных обстрелов РФ зафиксировано два “прилета” вражеских ракет по объекту критической инфраструктуры на территории Харьковской области.

В настоящее время в регионе применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы.

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Ранее местные СМИ сообщали о взрыве в Харькове. В регионе, как и по всей Украине, была объявлена воздушная тревога.

– В Харькове раздался взрыв… Воздушная тревога продолжается, – информирует Суспільне.

А глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил жителей региона о ракетной опасности.

– Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях, – подчеркнул он.

По данным журналистов Суспильного, в Харькове сейчас большинство районов обесточены. Свет там исчез сразу после взрыва.

Кроме того, в городе временно остановилось движение поездов метро.

Следует отметить, что сегодня утром в Харькове уже раздавались взрывы. Войска РФ тогда нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре и промышленным объектам города и области, в частности в Чугуевском районе.

По предварительным данным, оккупанты обстреливали Харьков ракетами системы С-300.