У Харкові пролунав вибух, в області є “прильоти” по енергетичній інфраструктурі
У суботу вдень, 14 січня, в Харкові пролунав вибух під час чергової масованої ракетної атаки РФ. В області зафіксовані “прильоти”.
Оновлено 17:00. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що зараз у місті працює лише наземний транспорт: задіяна схема автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії. Вони дублюють основні маршрути трамваїв та тролейбусів.
Після завершення ракетної атаки РФ всі комунальні та енергетичні служби міста розпочнуть відновленню енерго-, тепло- та водопостачання.
У Харкові працюють пункти незламності, де можна зарядити свої мобільні телефони та зігрітися.
Оновлено 16:14. За даними Олега Синєгубова, під час ракетного обстрілу РФ зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури на території Харківської області.
Наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у Харкові. В регіоні, як і по всій Україні, було оголошено повітряну тривогу.
– У Харкові пролунав вибух… Повітряна тривога триває, – інформує Суспільне.
А голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про ракетну небезпеку.
– Увага, жителі Харкова та області. Ракетна небезпека. Перебувайте в укриттях, – наголосив він.
За даними журналістів Суспільного, в Харкові наразі більшість районів знеструмлені. Світло там зникло одразу після вибуху.
Крім того, в місті тимчасово зупинився рух поїздів метро.
Варто зазначити, що сьогодні зранку в Харкові вже лунали вибухи. Війська РФ тоді завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах міста й області, зокрема у Чугуївському районі.
За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків ракетами системи С-300.