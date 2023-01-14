Січень, 14 в 15:48

У суботу вдень, 14 січня, в Харкові пролунав вибух під час чергової масованої ракетної атаки РФ. В області зафіксовані “прильоти”.

Оновлено 17:00. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що зараз у місті працює лише наземний транспорт: задіяна схема автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії. Вони дублюють основні маршрути трамваїв та тролейбусів.

Після завершення ракетної атаки РФ всі комунальні та енергетичні служби міста розпочнуть відновленню енерго-, тепло- та водопостачання.

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У Харкові працюють пункти незламності, де можна зарядити свої мобільні телефони та зігрітися.

Оновлено 16:14. За даними Олега Синєгубова, під час ракетного обстрілу РФ зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури на території Харківської області.

Наразі в регіоні застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у Харкові. В регіоні, як і по всій Україні, було оголошено повітряну тривогу.

– У Харкові пролунав вибух… Повітряна тривога триває, – інформує Суспільне.

А голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про ракетну небезпеку.

– Увага, жителі Харкова та області. Ракетна небезпека. Перебувайте в укриттях, – наголосив він.

За даними журналістів Суспільного, в Харкові наразі більшість районів знеструмлені. Світло там зникло одразу після вибуху.

Крім того, в місті тимчасово зупинився рух поїздів метро.

Варто зазначити, що сьогодні зранку в Харкові вже лунали вибухи. Війська РФ тоді завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах міста й області, зокрема у Чугуївському районі.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків ракетами системи С-300.