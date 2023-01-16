В Днепре уже 40 погибших и 77 травмированных в результате удара по дому: еще 25 человек ищут

Январь, 16 в 21:40

В Днепре в результате ракетного удара по жилому дому погибли 40 человек, из которых три ребенка. Еще 77 человек травмировались после российской атаки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что получено 47 сообщений о пропавших без вести лицах, из которых 18 человек — погибшие, четыре человека — живы у родственников или в больницах, еще 25 человек разыскиваются.

К счастью, работники ГСЧС смогли спасти 39 человек, из которых шестеро детей.

Сейчас смотрят

ГСЧС развернула 16 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Психологи оказали помощь 174 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

По последним данным, коммунальные службы вывезли более 8 тыс. 500 тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.