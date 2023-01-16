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Факты / Происшествия

В Днепре уже 40 погибших и 77 травмированных в результате удара по дому: еще 25 человек ищут

Юля Захарченко, редактор ленты
В Днепре уже 40 погибших и 77 травмированных в результате удара по дому: еще 25 человек ищут
Фото: ГСЧС

В Днепре в результате ракетного удара по жилому дому погибли 40 человек, из которых три ребенка. Еще 77 человек травмировались после российской атаки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что получено 47 сообщений о пропавших без вести лицах, из которых 18 человек — погибшие, четыре человека — живы у родственников или в больницах, еще 25 человек разыскиваются.

К счастью, работники ГСЧС смогли спасти 39 человек, из которых шестеро детей.

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ГСЧС развернула 16 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Психологи оказали помощь 174 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

По последним данным, коммунальные службы вывезли более 8 тыс. 500 тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

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Источник: ГСЧС
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