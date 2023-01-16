У Дніпрі вже 40 загиблих і 77 травмованих внаслідок удару по будинку: ще 25 осіб шукають

Січень, 16 в 21:40

У Дніпрі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинуло 40 людей, з яких три дитини. Ще 77 осіб травмувалися після російської атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що отримано 47 повідомлень про зниклих безвісти осіб, з яких 18 осіб – загиблі, чотири особи – живі у родичів або в лікарнях, ще 25 людей розшукуються.

На щастя, працівники ДСНС змогли врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей.

Зараз дивляться

ДСНС розгорнула 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей найпершої потреби, а також забезпечення роботи органів управління.

Психологи надали допомогу 174 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

За останніми даними, комунальні служби вивезли понад 8 тис. 500 тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль. Роботи тривають у цілодобовому режимі.