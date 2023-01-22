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Факты / Происшествия

В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба: есть погибшие

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба: есть погибшие
Фото: Pixabay

В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. В результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

Пока подробностей и информации о количестве погибших — немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако издание Los Angeles Times утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

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По словам очевидца, владельца ресторана, который находится рядом с местом происшествия, в его заведение ворвались три человека и сказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.

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Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также пока не ясно, был ли задержан подозреваемый.

– Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где  произошла массовая стрельба, – заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.

Источник: Los Angeles Times

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