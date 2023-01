В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба: есть погибшие

В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. В результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

Пока подробностей и информации о количестве погибших — немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако издание Los Angeles Times утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

