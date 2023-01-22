В США во время празднования китайского Нового года произошла стрельба: есть погибшие

Январь, 22 в 17:11

В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. В результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

Пока подробностей и информации о количестве погибших — немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако издание Los Angeles Times утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

1/ #USA There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured. At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

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По словам очевидца, владельца ресторана, который находится рядом с местом происшествия, в его заведение ворвались три человека и сказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.

Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также пока не ясно, был ли задержан подозреваемый.

– Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где произошла массовая стрельба, – заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.

#Breaking #MontereyPark According to scanner reports 10 people have been fatally shot, 9 others injured during a #MassShooting at a business on Garvey Ave. The suspect is still on the loose according to PD on scene. #News #Developing #Shooting #LunarNewYear pic.twitter.com/YDFQ2gTLci — RMG News (@RMGNews) January 22, 2023

Источник: Los Angeles Times