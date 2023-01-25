Январь, 25 в 17:55

Российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом.

Обновлено в 17:55. Женщина, которая находилась под завалами разрушенного дома, погибла, сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

— К большому сожалению, женщина, которая находилась под завалами, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Россия — это страна-террорист, которая не имеет права на существование.

Обновлено в 17:35. Об атаке россиян сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По предварительной информации, одна женщина находится под завалами. Из-за атаки повреждены рядом расположенные дома.

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— Россияне сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди белого дня. На местах работают все соответствующие службы, — отмечает он.

Обновлено в 16:34. В Запорожье слышны звуки взрывов, однако в городе и области пока не объявляли сигнал воздушной тревоги.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.