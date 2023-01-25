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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пошкоджений будинок, людина загинула під завалами: росіяни атакували Запоріжжя

Вибух
Фото: Depositphotos

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок.

Оновлено о 17:55. Жінка, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку, загинула, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

– На превеликий жаль, жінка, яка перебувала під завалами, загинула. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Росія – це країна-терорист, яка не має права на існування.

Оновлено о 17:35. Про атаку росіян повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За попередньою інформацією, одна жінка перебуває під завалами. Через атаку пошкоджені поруч розташовані будинки.

Зараз дивляться

– Росіяни сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня. На місцях працюють всі відповідні служби, – зазначає він.

Оновлено о 16:34. У Запоріжжі чутно звуки вибухів, проте у місті та області поки що не оголошували сигнал повітряної тривоги.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській і Житомирській областях.

Вибухи в Запоріжжі 25 січня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

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Пошкоджений будинок, людина загинула під завалами: росіяни атакували Запоріжжя

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область, Україна-Росія
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