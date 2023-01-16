В Мариуполь начали прибывать грузовики с живой силой РФ – советник мэра

Январь, 16 в 15:17

В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрущенко.

— Часть из них размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро понедельника – более 10 грузовиков, – написал он.

По словам советника мэра, в Мариуполе россияне также начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в якобы пансионаты, но на самом деле в казармы.

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Ранее Андрущенко сообщил, что Россия отвезла в Мариуполь около 35 тыс. гражданских россиян. Тем временем для мариупольцев оккупанты устроили невыносимые условия, принуждая их к “самоэвакуации”.

Фото: Мариупольский городской совет