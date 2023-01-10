Январь, 10 в 14:18

В оккупированном Мариуполе находится более 30 тысяч россиян. У города строят оборонительные линии.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, в городе находится много строителей из России, кадыровцев, бурят и мобилизованных.

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Через Мариуполь идут огромные колонны в сторону Донецка, Запорожья, Мелитополя.

– Идут огромные колонны в сторону Донецка, в сторону Запорожья, в сторону Мелитополя. Идут колонны с мобилизованными, колонны автомобилей с оружием, – рассказал Бойченко.

Он отметил, что с самого начала русским оккупантам было важно захватить Мариуполь, потому что через город проходит логистическая артерия, питающая вражеские группировки на юге.

По словам Вадима Бойченко добавил, что известно о трех полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям — Запорожскому, Мелитопольскому и Донецкому. Россияне копают рвы, ставят “зубы дракона”. А уже за линиями обороны строят дома.

– Под видом восстановления жизни, они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды, – рассказал мэр Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские захватчики с 1 января 2023 года начали принудительную паспортизацию всех учителей, медиков, полицейских и работников государственных структур.