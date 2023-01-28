В окупованому Маріуполі поблизу заводу Азовмаш пролунав вибух
Сьогодні, 28 січня, в Кальміуському районі окупованого Маріуполя на межі заводів Азовмаш та ім. Ілліча пролунав потужний вибух.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Оновлено о 09:50. Після вибуху в більшості районах міста зникла електрика. Також відсутнє електропостачання в багатьох селищах приморської частини Маріупольського району.
За його словами, що саме за вибух наразі уточнюється.
– Але ці приємні українському вуху звуки дедалі частіше лунають у місті. Настільки, що окупанти вже не вживають “розмінування”, – розповів Петро Андрющенко.
Раніше він повідомляв, що до Маріуполя почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів. І в місті знаходиться понад 30 тис. росіян. На околицях будують оборонні лінії.
Фото: Петро Андрющенко