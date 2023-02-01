Что известно о парнях, которые издевались над девушками на вечеринке в Киеве, и какая реакция полиции

Февраль, 01 в 13:06

В сети набирает обороты ситуация с парнями, которые обижали и унижали девушек, снимали это на видео и выкладывали все в интернет. Что известно об инциденте и о фигурантах преступления, а также о реакции полиции — читайте дальше в материале.

Что известно

Малолетние ребята приехали в Киев, где начали устраивать вечеринки, на которые приглашали девушек. Женщин накачивали алкоголем и, судя по их же Stories, Ксанаксом.

Справка. Ксанакс – это одна из форм бензодиазепинов, оказывающих помощь при тревожности и бессоннице. Это мощный транквилизатор.

После этого девушек без сознания снимали на видео, домагались и обижали. И все это постили в Instagram.

Сейчас смотрят Ребята воспользовались тем фактом, что девушки совершенно ничего не могли контролировать. Они на видео лезли в половые органы жертв. Кто эти ребята и их реакция после огласки Известно, что это группа ребят из Ивано-Франковска. Их несколько человек в возрасте по 20 лет. Парень, как рассказывают в сети, перебрался в Киев и вместе со своими друзьями устроил настоящую “охоту”. А его лозунг звучит так: “Покажем вам, какие кругом ш***и”. Фигуранты преступления в Instagram рассказывают, какие девушки легкомысленные, и как они непристойно себя ведут. Мол, с такими дела они не хотели бы иметь. После огласки один из ребят решил в Instagram высказаться по этому поводу. Он подчеркнул, что свою позицию объяснять не намерен. — Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает – имеет голову на плечах, и я очень счастлив, что у меня есть сознательная аудитория, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете — пошли на***, – цинично заявил парень. Читайте Систематически насиловал 11-летнюю падчерицу: в Киеве за сексуальное насилие задержан мужчина Реакция полиции В Нацполиции сообщили, что полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе страны. В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов. Более подробная информация будет опубликована позже.

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