Россияне используют в порнобизнесе украденных в Украине детей — омбудсмен требует наказания

Февраль, 02 в 20:31

Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. “Расценки” достигают сотни тысяч рублей, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Например, за мальчика, который “скоро пойдет в школу”, предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников, — отметил омбудсмен.

Уполномоченный Верховой Рады по правам человека отметил, что невозможно словами описать весь спектр эмоций. По его словам, Российская Федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует украинских детей.

Сейчас смотрят Он призывает Киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой. Недавно из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей, принудительно развращают несовершеннолетних и создают с ними порнографический контент. Читайте Принудительная депортация и пыточные: Лубинец рассказал о геноциде россиян по отношению к украинским детям

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