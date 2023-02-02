Россияне используют в порнобизнесе украденных в Украине детей — омбудсмен требует наказания
Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. “Расценки” достигают сотни тысяч рублей, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
— Например, за мальчика, который “скоро пойдет в школу”, предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников, — отметил омбудсмен.
Уполномоченный Верховой Рады по правам человека отметил, что невозможно словами описать весь спектр эмоций. По его словам, Российская Федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует украинских детей.
Он призывает Киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.
Недавно из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей, принудительно развращают несовершеннолетних и создают с ними порнографический контент.