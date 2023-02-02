Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Росіяни використовують у порнобізнесі вкрадених в Україні дітей – омбудсмен вимагає покарання

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни використовують у порнобізнесі вкрадених в Україні дітей – омбудсмен вимагає покарання
Фото: Офіс президента

Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. “Розцінки” сягають сотні тисяч рублів, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

– Наприклад, за хлопчика, який “скоро піде до школи”, пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів, – зазначив омбудсмен.

Уповноважений Верхової Ради з прав людини зазначив, що неможливо словами описати весь спектр емоцій. За його словами, Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує українських дітей.

Зараз дивляться

Він закликає Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти та покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.

Нещодавно з Telegram-каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей, примусово розбещують неповнолітніх та створюють з ними порнографічний контент.

Читайте
Примусова депортація та катівні: Лубінець розповів про геноцид росіян стосовно українських дітей

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка