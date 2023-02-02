Росіяни використовують у порнобізнесі вкрадених в Україні дітей – омбудсмен вимагає покарання

Лютий, 02 в 20:31

Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. “Розцінки” сягають сотні тисяч рублів, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

– Наприклад, за хлопчика, який “скоро піде до школи”, пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів, – зазначив омбудсмен.

Уповноважений Верхової Ради з прав людини зазначив, що неможливо словами описати весь спектр емоцій. За його словами, Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує українських дітей.

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Він закликає Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти та покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.

Нещодавно з Telegram-каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей, примусово розбещують неповнолітніх та створюють з ними порнографічний контент.