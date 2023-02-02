Вымогал деньги у предпринимателей: на $40 тыс. взятки задержали чиновника Одесской ОГА
СБУ разоблачила заместителя начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации на организации масштабной преступной схемы получения взяток от предпринимателей.
За так называемое вознаграждение чиновник предлагал содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в южном регионе.
В частности, местному бизнесмену за $60 тыс. он гарантировал выделение в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в Одессе возле здания ОВА во время получения им первой части взятки в размере $40 тыс.
Открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Неделю назад в Одесской области НАБУ и САП задержали мэра города Рени Игоря Плехова и депутата местного совета Ивана Подойлова при попытке получения взятки в размере $50 тыс.
В целом чиновники требовали $100 тыс. за “содействие” в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения.