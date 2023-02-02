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Вымогал деньги у предпринимателей: на $40 тыс. взятки задержали чиновника Одесской ОГА

Валентина Летяк, редактор ленты
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
Фото: СБУ

СБУ разоблачила заместителя начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации на организации масштабной преступной схемы получения взяток от предпринимателей.

За так называемое вознаграждение чиновник предлагал содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в южном регионе.

В частности, местному бизнесмену за $60 тыс. он гарантировал выделение в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.

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Сотрудники СБУ задержали чиновника в Одессе возле здания ОВА во время получения им первой части взятки в размере $40 тыс.

Открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
на $40 тис. хабара затримали чиновника Одеської ОВА
Вымогал деньги у предпринимателей: на $40 тыс. взятки задержали чиновника Одесской ОГА / 3 фотографии

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Неделю назад в Одесской области НАБУ и САП задержали мэра города Рени Игоря Плехова и депутата местного совета Ивана Подойлова при попытке получения взятки в размере $50 тыс.

В целом чиновники требовали $100 тыс. за “содействие” в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения.

Источник: СБУ
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