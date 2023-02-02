Вымогал деньги у предпринимателей: на $40 тыс. взятки задержали чиновника Одесской ОГА

Февраль, 02 в 12:04

СБУ разоблачила заместителя начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации на организации масштабной преступной схемы получения взяток от предпринимателей.

За так называемое вознаграждение чиновник предлагал содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в южном регионе.

В частности, местному бизнесмену за $60 тыс. он гарантировал выделение в аренду двух земельных участков на побережье Дуная.

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