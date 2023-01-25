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Факты / Україна / Общество

Разоблачили на взятке в $50 тыс.: в Одесской области задержали мэра Рени и местного депутата

Валентина Чорна, редактор ленты
НАБУ
Фото: НАБУ

НАБУ и САП задержали “с поличным” мэра города Рени и депутата местного совета Одесчины при попытке получения взятки в размере $50 тыс.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, речь идет о мэре Игоре Плехове и депутате Ренийского городского совета Иване Подойлове.

Чиновники потребовали $100 тыс. за “содействие” в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили.

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В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

НАБУ
НАБУ
Разоблачили на взятке в $50 тыс.: в Одесской области задержали мэра Рени и местного депутата / 2 фотографии

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали коллаборанта, корректировавшего ракетные удары по энергообъектам.

Им оказался местный житель, которого еще в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ.

Мужчина ездил по территории Одесчины, собирал информацию о размещении подразделений ПВО и объектов критической инфраструктуры.

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Источник: НАБУ
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