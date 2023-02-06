Лютий, 06 в 11:52

Сьогодні зранку, 6 лютого, на електронну пошту Ірпінського ліцею № 2 прийшло повідомлення з погрозами.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, адміністрація ліцею виявила в електронній пошті повідомлення із погрозами. Одразу до навчального закладу викликали поліцію та ДСНС.

Зараз дивляться Маркушин також показав скриншоти повідомлень. Електронний лист відправили напередодні ввечері. Правоохоронці перевірили електронні пошти інших навчальних закладів міста. – Нічого підозрілого на разі не виявлено. Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно, – розповів Олександр Маркушин. Мер Ірпеня додав, що правоохоронці та кіберполіція будуть з’ясувати звідки надіслали повідомлення та покарати винних. Читайте Підозрілих предметів не виявлено: у Броварах поліція перевіряє навчальні заклади

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