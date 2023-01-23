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Факты / Україна

Подозрительных предметов не обнаружено: в Броварах полиция проверяет учебные заведения

Валентина Чорна, редактор ленты
Подозрительных предметов не обнаружено: в Броварах полиция проверяет учебные заведения

В Броварах Киевской области правоохранители проверяют учебные заведения после сообщения о вероятном заминировании.

За данными полиции, никаких подозрительных лиц или предметов не обнаружено.

– Сегодня в полицию поступило сообщение о вероятной угрозе для учеников и преподавателей учебных заведений города. По указанным адресам немедленно прибыли сотрудники Броварского управления полиции Киевской области и другие службы. Все дети и персонал немедленно эвакуированы, — говорится в сообщении.

Часть учебных заведений уже проверена. Обследование помещений и территорий продолжается.

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