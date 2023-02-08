Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Держал за руку уже мертвую дочь, пока разбирали завалы: фото второго дня после землетрясений в Турции

Анастасия Кожушко, редактор ленты
чоловік тримає за руку свою мертву дитину
Фото: Getty Images

Фотография мужчины, держащего за руку мертвую дочь, погибшую во время землетрясения в Кахраманмарасе в Турции, подчеркивает отчаяние всего народа.

Землетрус у Туреччині

Фото: Getty Images

На фото Месут Хансер, немного сгорбившись, сидит среди обломков собственного дома и держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак.

Во время землетрясения она была в кровати. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон. Она не выжила.

Сейчас смотрят

И пока спасатели продолжали разбирать завалы разрушенного здания, в надежде, что там под обломками конструкций могут быть еще живые люди, отец неподвижно сидел возле своего ребенка.

Землетрус у Туреччині

Люди обнимаются среди обломков в Малатье, Турция. Фото: Getty Images

Землетрус у Туреччині

Женщина ждет новостей о своих близких, которые, вероятно, оказались в ловушке под обрушенным зданием в Искендеруне, Турция. Фото: Getty Images

Землетрус у Туреччині

Ребенка спасают из-под обломков разрушенного здания в Хатае после землетрясений. Фото: Getty Images

6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения унесшие жизни более 6000 человек.

В МИД Украины сообщили, что среди погибших двое украинцев, по меньшей мере, четверо наших граждан получили ранения.

Для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения Украина отправила в Турцию 87 спасателей.

Читайте
За три дня до катастрофы: сейсмолог из Нидерландов предупреждал о землетрясении в Турции

Источник: The Guardian
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка