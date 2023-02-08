Держал за руку уже мертвую дочь, пока разбирали завалы: фото второго дня после землетрясений в Турции

Февраль, 07 в 22:13

Фотография мужчины, держащего за руку мертвую дочь, погибшую во время землетрясения в Кахраманмарасе в Турции, подчеркивает отчаяние всего народа.

На фото Месут Хансер, немного сгорбившись, сидит среди обломков собственного дома и держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак.

Во время землетрясения она была в кровати. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон. Она не выжила.

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