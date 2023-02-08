Держал за руку уже мертвую дочь, пока разбирали завалы: фото второго дня после землетрясений в Турции
Фотография мужчины, держащего за руку мертвую дочь, погибшую во время землетрясения в Кахраманмарасе в Турции, подчеркивает отчаяние всего народа.
На фото Месут Хансер, немного сгорбившись, сидит среди обломков собственного дома и держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак.
Во время землетрясения она была в кровати. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон. Она не выжила.
И пока спасатели продолжали разбирать завалы разрушенного здания, в надежде, что там под обломками конструкций могут быть еще живые люди, отец неподвижно сидел возле своего ребенка.
6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения унесшие жизни более 6000 человек.
В МИД Украины сообщили, что среди погибших двое украинцев, по меньшей мере, четверо наших граждан получили ранения.
Для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения Украина отправила в Турцию 87 спасателей.