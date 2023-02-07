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Факты / Україна / Общество

В результате землетрясения в Турции предварительно погибли 2 украинца, еще 4 пострадали — МИД

Юля Захарченко, редактор ленты
землетрус в Туреччині
Фото: Getty Images

В Турции в результате землетрясения предварительно двое украинцев погибли и еще четверо пострадали. Сейчас пытаются установить личности этих людей.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, всего дипломаты уже разыскали 38 граждан, также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.

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В то же время МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции, отметил Николенко.

Он добавил, что консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости.

А на обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом тех украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции.

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