В результате землетрясения в Турции предварительно погибли 2 украинца, еще 4 пострадали — МИД
В Турции в результате землетрясения предварительно двое украинцев погибли и еще четверо пострадали. Сейчас пытаются установить личности этих людей.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, всего дипломаты уже разыскали 38 граждан, также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.
В то же время МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции, отметил Николенко.
Он добавил, что консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости.
А на обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом тех украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции.