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Факти / Надзвичайні події

Тримав за руку вже мертву доньку поки розбирали завали: фото другого дня після землетрусів у Туреччині

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
чоловік тримає за руку свою мертву дитину
Фото: Getty Images

Фотографія чоловіка, який тримає за руку мертву доньку, яка загинула під час землетрусу у Кахраманмарасі в Туреччині, підкреслює відчай всього народу. 

Землетрус у Туреччині

Фото: Getty Images

На фото Месут Хансер, трохи згорбившись, сидить серед уламків власного будинку та тримає за руку свою 15-річну доньку Ірмак.

Під час землетрусу вона лежала у ліжку. Дівчину придавило бетонними плитами та засипало скалками від потрощених вікон. Вона не вижила. 

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І поки рятувальники продовжували розбирати завали зруйнованої будівлі, в надії, що там під уламками конструкцій ще можуть бути живі люди, батько непорушно сидів біля своєї дитини. 

Землетрус у Туреччині

Люди обіймаються посеред уламків у Малатьї, Туреччина. Фото: Getty Images

Землетрус у Туреччині

Жінка чекає новин про своїх близьких, які, ймовірно, опинилися в пастці під обваленою будівлею в Іскендеруні, Туреччина. Фото: Getty Images

Землетрус у Туреччині

Дитину рятують з-під уламків зруйнованої будівлі в Хатаї після землетрусів. Фото: Getty Images

6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси які забрали життя понад 6000 людей. 

В МЗС України повідомили, що серед загиблих двоє українців, щонайменше четверо наших громадян дістали поранення. 

Для допомоги в ліквідації наслідків потужного землетрусу Україна відрядила до Туреччини 87 рятувальників.

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Джерело: The Guardian
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