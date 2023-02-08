Тримав за руку вже мертву доньку поки розбирали завали: фото другого дня після землетрусів у Туреччині

Лютий, 07 в 22:13

Фотографія чоловіка, який тримає за руку мертву доньку, яка загинула під час землетрусу у Кахраманмарасі в Туреччині, підкреслює відчай всього народу.

На фото Месут Хансер, трохи згорбившись, сидить серед уламків власного будинку та тримає за руку свою 15-річну доньку Ірмак.

Під час землетрусу вона лежала у ліжку. Дівчину придавило бетонними плитами та засипало скалками від потрощених вікон. Вона не вижила.

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