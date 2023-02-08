Тримав за руку вже мертву доньку поки розбирали завали: фото другого дня після землетрусів у Туреччині
Фотографія чоловіка, який тримає за руку мертву доньку, яка загинула під час землетрусу у Кахраманмарасі в Туреччині, підкреслює відчай всього народу.
На фото Месут Хансер, трохи згорбившись, сидить серед уламків власного будинку та тримає за руку свою 15-річну доньку Ірмак.
Під час землетрусу вона лежала у ліжку. Дівчину придавило бетонними плитами та засипало скалками від потрощених вікон. Вона не вижила.
І поки рятувальники продовжували розбирати завали зруйнованої будівлі, в надії, що там під уламками конструкцій ще можуть бути живі люди, батько непорушно сидів біля своєї дитини.
6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси які забрали життя понад 6000 людей.
В МЗС України повідомили, що серед загиблих двоє українців, щонайменше четверо наших громадян дістали поранення.
Для допомоги в ліквідації наслідків потужного землетрусу Україна відрядила до Туреччини 87 рятувальників.