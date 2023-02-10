Активно участвует в российских ИПСО: пропагандистке Монтян сообщили о подозрении

Февраль, 10 в 15:44

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Татьяне Монтян, которая по данным ведомства публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

В пресс-службе сообщается, что ведомство собрало исчерпывающую доказательную базу по этому поводу.

— Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб, — отмечает СБУ.

Для этого Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

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Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу режима Кремля.