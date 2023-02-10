Активно участвует в российских ИПСО: пропагандистке Монтян сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Татьяне Монтян, которая по данным ведомства публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.
В пресс-службе сообщается, что ведомство собрало исчерпывающую доказательную базу по этому поводу.
— Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб, — отмечает СБУ.
Для этого Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.
Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям УК Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу режима Кремля.