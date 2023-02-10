Бере активну участь в російських ІПСО: пропагандистці Монтян повідомили про підозру

Лютий, 10 в 15:44

Служба безпеки України повідомила про підозру Тетяні Монтян, яка за даними відомства публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

У пресслужбі повідомляється, що відомство зібрало вичерпну доказову базу щодо цього.

— Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб, – зазначає СБУ.

Для цього Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

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Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і в Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чотирма статтями КК України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь режиму Кремля.