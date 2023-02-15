СБУ помешала России украсть украинские суда в Средиземном море

Февраль, 15 в 18:08

Служба безопасности совместно с правоохранительными органами Испании предотвратила попытки России присвоить имущество воднотранспортного госпредприятия Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, руководство подсанкционной компании РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость кораблей – более $10 млн.

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– Для реализации сделки представители страны-агрессора договорились с чиновниками украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, которую контролируют из России, – говорится в сообщении.

Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине.

Впрочем, сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступную схему, установили причастных лиц и заблокировали незаконную передачу украинского имущества.

– Суд наложил арест на морские суда, – отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.