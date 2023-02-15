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Факти / Надзвичайні події

СБУ завадила Росії викрасти українські судна в Середземному морі

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
судно
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

За даними слідства, керівництво підсанкційної компанії РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад $10 млн. 

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– Для реалізації оборудки представники країни-агресора домовились з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії, – йдеться у повідомленні. 

Потім учасники схеми створили штучні умови для передання суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

судно

Фото:СБУ

Втім, співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинну схему, встановили  причетних осіб та заблокували незаконне передання українського майна.

– Суд наклав арешт на морські судна, – зазначили в СБУ. 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
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