СБУ завадила Росії викрасти українські судна в Середземному морі

Лютий, 15 в 18:08

Служба безпеки спільно з правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, керівництво підсанкційної компанії РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад $10 млн.

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– Для реалізації оборудки представники країни-агресора домовились з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії, – йдеться у повідомленні.

Потім учасники схеми створили штучні умови для передання суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Втім, співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинну схему, встановили причетних осіб та заблокували незаконне передання українського майна.

– Суд наклав арешт на морські судна, – зазначили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.