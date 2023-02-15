Хотел “заработать” денег в ЧВК Вагнера: СБУ сообщила о подозрении гражданину Беларуси

Февраль, 15 в 16:42

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гражданину Беларуси, добровольно воевавшему против Украины в составе ЧВК Вагнера.

Как сообщили в пресс-службе государственного органа, СБУ собрала полную доказательную белорусского наемника.

Отмечалось, что он вступил в подконтрольный Кремлю террористическую организацию Вагнера в июле 2022 года и принимал участие в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении.

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Но в ноябре 2022 года наемник попал в плен подразделений Сил обороны во время боестолкновения вблизи Курдюмовки Донецкой области.

По данным следствия, иностранец подписал контракт с группировкой Вагнера, чтобы “заработать” деньги. Для этого он прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел десятидневный курс боевой подготовки.

Затем его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ. После задержания наемник дал СБУ свидетельство о военных преступлениях оккупационных группировок РФ и учредительные данные лиц, причастных к их совершению.

Белорусский наемник среди прочего рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийствах в рядах ЧВК Вагнера за неисполнение преступных приказов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 4 ст. 447 УК Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях).

На данный момент он находится под стражей. Ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы.