Сливал врагу данные об обороне Николаева: СБУ задержала агента ФСБ

Февраль, 15 в 12:58

Служба безопасности в ходе контрдиверсионных мер на Юге Украины разоблачила еще одного агента ФСБ.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, жителя села Врадиевка Николаевской области российская спецслужба завербовала в начале полномасштабного вторжения через запрещенную соцсеть Вконтакте.

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По указанию оккупантов, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

– В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии, – говорится в сообщении.

Как сообщают в СБУ, разведданные нужны были российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Злоумышленник был задержан с поличным во время очередной попытки передачи закрытых сведений в РФ.

– В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления оккупантов, – сообщают в СБУ.

По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ. Именно через него мужчина передавал разведданные российским захватчикам.

– Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты, и отправлял их “связному” через анонимные мессенджеры, – говорится в сообщении.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с переписками с представителем страны-агрессора.

На данный момент фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал изменнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.