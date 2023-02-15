Зливав ворогу дані про оборону Миколаєва: СБУ затримала агента ФСБ

Лютий, 15 в 12:58

Служба безпеки у ході контрдиверсійних заходів на Півдні України викрила ще одного агента ФСБ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, мешканця села Врадіївка Миколаївської області російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення через заборонену соцмережу Вконтакте.

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За вказівкою окупантів, він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

– Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у СБУ, розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Зловмисника затримали на гарячому під час чергової спроби передачі закритих відомостей до РФ.

– У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини окупантів, – повідомляють у СБУ.

За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії та працює на ФСБ. Саме через нього чоловік передавав розвіддані російським загарбникам.

– Для цього створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти, та відправляв їх “зв’язковому” через анонімні месенджери,– йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав зрадникові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.