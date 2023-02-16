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Факти / Надзвичайні події

Ремонтував російські військові ешелони: у Херсоні СБУ затримала колаборанта

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
СбУ
Фото: СБУ

У Херсоні Служба безпеки України затримала колишнього керівника залізничного цеху РФ, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік окупантів.

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– Одразу після тимчасового захоплення обласного центру він запропонував агресору свою допомогу у війні проти України та добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації, – йдеться у повідомленні. 

Чоловіка призначили керівником підрозділу технічного відділу Херсонської залізниці.

– За вказівками Москви ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки РФ до захоплених районів Півдня України, – розповіли в СБУ.

Після звільнення Херсону зловмисник намагався залягти на дно, аби уникнути правосуддя, однак не вдалася.

СБУ

Фото: СБУ

Його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ. За пособництво державі-агресору чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала трьох інформаторів РФ, які коригували ворожі обстріли прифронтових територій.

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Джерело: СБУ
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