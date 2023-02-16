Ремонтував російські військові ешелони: у Херсоні СБУ затримала колаборанта
У Херсоні Служба безпеки України затримала колишнього керівника залізничного цеху РФ, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік окупантів.
– Одразу після тимчасового захоплення обласного центру він запропонував агресору свою допомогу у війні проти України та добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації, – йдеться у повідомленні.
Чоловіка призначили керівником підрозділу технічного відділу Херсонської залізниці.
– За вказівками Москви ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки РФ до захоплених районів Півдня України, – розповіли в СБУ.
Після звільнення Херсону зловмисник намагався залягти на дно, аби уникнути правосуддя, однак не вдалася.
Його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ. За пособництво державі-агресору чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала трьох інформаторів РФ, які коригували ворожі обстріли прифронтових територій.