Двое раненых, повреждены дома, газопроводы и автомобили: РФ обстреляла Днепропетровскую область

Февраль, 19 в 21:11

В Днепропетровской области российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы из артиллерии, в результате чего ранены по меньшей мере два человека.

По данным Днепропетровской ОВА, в течение дня враг бил из артиллерии по Великомихайловской громаде (Синельниковский район), а в Никопольском — под огонь попали Марганецкая, Мировская громады и город Никополь.

Во время одного из обстрелов осколочные ранения получили два жителя Марганецкой громады. Мужчину и женщину в возрасте 70 и 63 лет госпитализировали в больницу.

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Всего за 19 февраля в Никопольском районе повреждено 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены, восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл, задело здесь и два газопровода.

В Синельниковском и Никопольском районах российская артиллерия повредила линии электропередач. В Мировской громаде было обесточено более 350 домовладений, однако сейчас энергетики устранили последствия атак.