Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Двое раненых, повреждены дома, газопроводы и автомобили: РФ обстреляла Днепропетровскую область

Юля Захарченко, редактор ленты
Двое раненых, повреждены дома, газопроводы и автомобили: РФ обстреляла Днепропетровскую область

В Днепропетровской области российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы из артиллерии, в результате чего ранены по меньшей мере два человека.

По данным Днепропетровской ОВА, в течение дня враг бил из артиллерии по Великомихайловской громаде (Синельниковский район), а в Никопольском — под огонь попали Марганецкая, Мировская громады и город Никополь.

Фото: Днепропетровская ОВА

Во время одного из обстрелов осколочные ранения получили два жителя Марганецкой громады. Мужчину и женщину в возрасте 70 и 63 лет госпитализировали в больницу.

Сейчас смотрят

Всего за 19 февраля в Никопольском районе повреждено 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены, восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл, задело здесь и два газопровода.

Фото: Днепропетровская ОВА

В Синельниковском и Никопольском районах российская артиллерия повредила линии электропередач. В Мировской громаде было обесточено более 350 домовладений, однако сейчас энергетики устранили последствия атак.

Читайте
Россияне обстреляли Бериславский район: есть погибшие, оборваны линии электропередач

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка