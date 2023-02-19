Двоє поранених, пошкоджені будинки, газопроводи та автівки: РФ обстріляла Дніпропетровщину

Лютий, 19 в 21:11

У Дніпропетровській області російські загарбники обстріляли Нікопольський та Синельніковський райони з артилерії, внаслідок чого поранено щонайменше двоє людей.

За даними Дніпропетровської ОВА, протягом дня ворог гатив з артилерії по Великомихайлівській громаді (Синельниківський район), а у Нікопольському – під вогонь потрапили Марганецька, Мирівська громади та місто Нікополь.

Під час одного з обстрілів осколкових поранень дістали два жителі Марганецької громади. Чоловіка та жінку віком 70 та 63 років госпіталізували до лікарні.

Зараз дивляться

Загалом за 19 лютого у Нікопольському районі пошкоджено 13 приватних будинків. Декілька господарчих споруд зруйновано, відновленню не підлягають дві автівки, трактор та мотоцикл, зачепило тут і два газопроводи.

У Синельниківському та Нікопольському районах російська артилерія понівечила лінії електропередач. У Мирівській громаді було знеструмлено понад 350 домоволодінь, проте наразі енергетики усунули наслідки атак.