Россияне обстреляли Бериславский район: есть погибшие, оборваны линии электропередач

Февраль, 19 в 18:12

В Херсонской области российские солдаты обстреляли Бериславский район, в результате чего три человека погибли и еще пятеро ранены, среди которых есть трое детей.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 19 февраля войска страны-агрессора снова обстреляли освобожденную территорию Херсонщины.

По уточненным данным, в одном из населенных пунктов снаряды оккупантов попали по жилым домам, в результате чего погибли трое местных жителей.

Сейчас смотрят

Еще пять человек получили ранения, среди которых трое детей, поэтому их госпитализировали в больницу. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура и линии электропередач.

Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас следователи фиксируют военные преступления, совершенные российской армией.