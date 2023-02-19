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Россияне обстреляли Бериславский район: есть погибшие, оборваны линии электропередач

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне обстреляли Бериславский район: есть погибшие, оборваны линии электропередач
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области российские солдаты обстреляли Бериславский район, в результате чего три человека погибли и еще пятеро ранены, среди которых есть трое детей.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 19 февраля войска страны-агрессора снова обстреляли освобожденную территорию Херсонщины.

Фото: Херсонская областная прокуратура

По уточненным данным, в одном из населенных пунктов снаряды оккупантов попали по жилым домам, в результате чего погибли трое местных жителей.

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Еще пять человек получили ранения, среди которых трое детей, поэтому их госпитализировали в больницу. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура и линии электропередач.

Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас следователи фиксируют военные преступления, совершенные российской армией.

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