Наступил на Лепесток: в Харьковской области подорвался лесник

Февраль, 22 в 14:22

В Изюме Харьковской области 55-летний мужчина наступил на мину Лепесток, его со взрывным ранением госпитализировали в местную больницу.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, мужчина работает в лесном хозяйстве. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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– Еще раз призываю всех жителей области быть максимально осторожными. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию, – написал Синегубов.

В главном управлении ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки пиротехники обследовали около 0,22 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области.

Саперы обнаружили и обезвредили 26 вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

К работам привлекалось 7 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 37 человек личного состава и 14 единиц техники.

Фото: DRC