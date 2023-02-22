Угрожали пытками за отказ голосовать: в Херсонской области задержали организаторов псевдореферендума

Февраль, 22 в 14:57

Служба безопасности в ходе стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонской области задержала четырех организаторов псевдореферендума по присоединению региона к России.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

С данными следствия подозреваемые в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в ряды местных оккупационных администраций.

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Там их назначили в состав созданных захватчиками “участковых избирательных комиссий”, где они должны были фабриковать результаты фейкового плебисцита.

– Для этого коллаборанты в сопровождении вооруженных военных обходили жилье местных жителей и потребовали предоставить персональные данные. Затем людей заставляли прийти на “избирательные участки” и “проголосовать” в пользу Кремля, – рассказали в СБУ.

В случае отказа к людям применяли психологическое давление им угрожали насилием и пытками.

После освобождения части региона злоумышленники пытались “потеряться” среди жителей громад, чтобы избежать правосудия, однако их задержали.

Предателям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. Жителям Скадовска и Каланчака грозят конфискацией имущества с целью ускорить процесс получения российских паспортов.