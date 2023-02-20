На Херсонщині окупанти змушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи конфіскацією майна – Генштаб
Окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
– Так звана російська окупаційна влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання паспортів РФ та переоформлення бізнесу, рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. У випадку відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат, – йдеться у зведенні.
Через це у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.
Також у Генштабі зазначили, що 19 лютого окупанти з артилерії обстріляли місто Гола Пристань, щоб звинуватити та дискредитувати ЗСУ.
– Для формування негативного ставлення до Сил оборони України окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, – йдеться у повідомленні.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.