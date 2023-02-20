Лютий, 20 в 18:52

Окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Так звана російська окупаційна влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання паспортів РФ та переоформлення бізнесу, рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. У випадку відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат, – йдеться у зведенні.

Через це у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

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Також у Генштабі зазначили, що 19 лютого окупанти з артилерії обстріляли місто Гола Пристань, щоб звинуватити та дискредитувати ЗСУ.

– Для формування негативного ставлення до Сил оборони України окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.