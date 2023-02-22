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Факти / Надзвичайні події

Погрожували катівнями за відмову голосувати: на Херсонщині затримали організаторів псевдореферендуму

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України
Фото: Depositphotos

Служба безпеки упродовж стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримала чотирьох організаторів псевдореферендуму з приєднання регіону до Росії.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, підозрювані на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.

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Там їх призначили до складу створених загарбниками “дільничних виборчих комісій”, де вони мали фабрикувати результати фейкового плебісциту.

– Для цього колаборанти у супроводі озброєних військових обходили помешкання місцевих жителів і вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на “виборчі дільниці” та “проголосувати” на користь Кремля, – розповіли в СБУ.

У разі відмови до людей застосовували психологічний тиск і погрожували насильством та ув’язненням до російських катівень.

Після звільнення частини регіону зловмисники намагалися “загубитися” серед жителів громад, аби  уникнути правосуддя, втім, їх затримали. 

Фото: СБУ

Зрадникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми розповідали, що окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Мешканцям Скадовська та Каланчака погрожують конфіскацією майна, з метою прискорити процес отримання російських паспортів.

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Джерело: СБУ
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