Погрожували катівнями за відмову голосувати: на Херсонщині затримали організаторів псевдореферендуму
Служба безпеки упродовж стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримала чотирьох організаторів псевдореферендуму з приєднання регіону до Росії.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
За даними слідства, підозрювані на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.
Там їх призначили до складу створених загарбниками “дільничних виборчих комісій”, де вони мали фабрикувати результати фейкового плебісциту.
– Для цього колаборанти у супроводі озброєних військових обходили помешкання місцевих жителів і вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на “виборчі дільниці” та “проголосувати” на користь Кремля, – розповіли в СБУ.
У разі відмови до людей застосовували психологічний тиск і погрожували насильством та ув’язненням до російських катівень.
Після звільнення частини регіону зловмисники намагалися “загубитися” серед жителів громад, аби уникнути правосуддя, втім, їх затримали.
Зрадникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше ми розповідали, що окупанти продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Мешканцям Скадовська та Каланчака погрожують конфіскацією майна, з метою прискорити процес отримання російських паспортів.