Сливали оккупантам информацию о дислокации ВСУ: в Донецкой области задержали предателей

Февраль, 22 в 17:11

В Донецкой области задержали троих мужчин, которые информировали оккупантов о местах сосредоточения боевой техники ВСУ.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

– Судами вынесены приговоры трем гражданам за коллаборационизм и распространение информации о расположении ВСУ (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), – говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 года житель Лимана посылал информацию представителю “ДНР” о местах дислокации подразделений ВСУ на территории города, а также сообщал о перемещении военной техники и расположении огневых позиций украинских защитников.

Сейчас смотрят

Другой осужденный с июня по сентябрь 2022 аналогично передавал участникам так называемой оперативной группы сторонников “русского мира” данные о маршрутах перемещения танков, БМП и гаубиц ВСУ по г. Покровск.

В группе были представители псевдореспублики, ФСБ и ГРУ РФ.

Третий сотрудничал с вооруженными формированиями государства-агрессора в июне 2022 года.

Присылал скриншоты карт, координаты, текстовые и голосовые сообщения и видео, а также докладывал о перемещениях и местах дислокации украинских подразделений в Мирнограде, Покровске и Покровском районе.

После ракетных обстрелов населенных пунктов он оперативно отправлял оккупантам видеоподтверждение попаданий.

Два информатора приговорены к 8, еще один – к 12 годам лишения свободы.