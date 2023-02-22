Зливали окупантам інформацію про дислокацію ЗСУ: на Донеччині затримали зрадників

Лютий, 22 в 17:11

На Донеччині затримали трьох чоловіків, які інформували окупантів про місця зосередження бойової техніки ЗСУ.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

– Судами ухвалено вироки трьом громадянам за колабораціонізм і поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 114-2 КК України), – йдеться в повідомленні.

З даними слідства, у квітні 2022 року мешканець Лиману надсилав інформацію представнику “ДНР” про місця дислокації підрозділів ЗСУ на території міста, а також повідомляв про переміщення військової техніки й розташування вогневих позицій українських захисників.

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Інший засуджений з червня по вересень 2022 року аналогічно передавав учасникам так званої оперативної групи прихильників “русського міру” дані про маршрути переміщення танків, БМП і гаубиць ЗСУ містом Покровськ.

В групі були представники псевдореспубліки, ФСБ та ГРУ РФ.

Третій співпрацював зі збройними формуваннями держави-агресора у червні 2022 року.

Надсилав скриншоти мап, координати, текстові й голосові повідомлення та відео, а також доповідав про переміщення і місця дислокації українських підрозділів у Мирнограді, Покровську та у Покровському районі.

Після ракетних обстрілів населених пунктів він оперативно відправляв окупантам відеопідтвердження влучань.

Двох інформаторів засуджено до 8, ще одного – до 12 років позбавлення волі.