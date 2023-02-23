Первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах будут через полтора месяца – Клименко

Февраль, 23 в 16:09

Первые результаты расследования авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД, будут через полтора месяца.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

– Я думаю, что месяц-полтора, – сказал министр.

Он отметил, что все еще продолжаются следственные действия и экспертизы, к которым привлечены зарубежные эксперты.

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– Как только будут закончены все экспертизы с нашими коллегами из Франции с Airbus, как только будут закончены все расследования у нас в Украине, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ГБР и СБУ смогут донести до широкой общественности, – подчеркнул Клименко.

Напомним, утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа. Вертолет, на борту которого было руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович.

Всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Что именно стало причиной падения вертолета — устанавливают следователи. Сейчас среди основных рассматривают три версии: человеческий фактор, техническая неисправность и внешнее вмешательство.