Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах будуть за півтора місяця – Клименко

Лютий, 23 в 16:09

Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС, будуть через півтора місяця.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Я думаю, що місяць-півтора, – сказав міністр.

Він зауважив, що все ще тривають слідчі дії та експертизи, до яких залучені закордонні експерти.

Зараз дивляться

– Як тільки будуть закінчені всі експертизи з нашими колегами з Франції з Airbus, як тільки будуть закінчені всі розслідування у нас в Україні, тоді буде загальна картина, яку прокурори й представники ДБР та СБУ зможуть донести до широкого загалу, – наголосив Клименко.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа. Гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович.

Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, зокрема одна дитина.

Що саме стало причиною падіння гвинтокрила – встановлюють слідчі. Наразі серед основних розглядають три версії: людський фактор, технічна несправність і зовнішнє втручання.