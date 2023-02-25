Февраль, 25 в 14:09

Сегодня с самого утра, 25 февраля, в Херсоне раздаются взрывы. Враг обстреливает город из артиллерии.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Утром из-за вражеских обстрелов ранения получили двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали OSB-листами окна по улице Полтавской, когда начался очередной обстрел со стороны врага.

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Мужчины получили ранения от осколков, сообщили в Херсонской ОВА.

А вот глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ранения получили три человека.

Все госпитализированы.

В настоящее время обстрел Херсона продолжается.

За прошедшие сутки российская армия 29 раз обстреляла Херсонскую общину. Под обстрелы попали: Антоновка, Садовое, Инженерное, Молодежное, микрорайон Остров.

Пострадал один человек. Также повреждены дома, газопровод, котельная.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА