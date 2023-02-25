В Херсоне с самого утра раздаются взрывы: что известно
Сегодня с самого утра, 25 февраля, в Херсоне раздаются взрывы. Враг обстреливает город из артиллерии.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Утром из-за вражеских обстрелов ранения получили двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они закрывали OSB-листами окна по улице Полтавской, когда начался очередной обстрел со стороны врага.
Мужчины получили ранения от осколков, сообщили в Херсонской ОВА.
А вот глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ранения получили три человека.
Все госпитализированы.
В настоящее время обстрел Херсона продолжается.
За прошедшие сутки российская армия 29 раз обстреляла Херсонскую общину. Под обстрелы попали: Антоновка, Садовое, Инженерное, Молодежное, микрорайон Остров.
Пострадал один человек. Также повреждены дома, газопровод, котельная.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА