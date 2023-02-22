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Факты / Україна

Ночью россияне снова обстреляли Херсон

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночью россияне снова обстреляли Херсон
Фото: Depositphotos

Около полуночи 22 февраля в Херсоне снова начались взрывы.

То, что областной центр в очередной раз находится под огнем окупантов, подтвердил и руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

– Снова.. Снова орки обстреливают город, – написал глава ОВА, как только в Херсоне прогремели первые взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

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