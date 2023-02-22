Ночью россияне снова обстреляли Херсон
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Около полуночи 22 февраля в Херсоне снова начались взрывы.
То, что областной центр в очередной раз находится под огнем окупантов, подтвердил и руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
– Снова.. Снова орки обстреливают город, – написал глава ОВА, как только в Херсоне прогремели первые взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин