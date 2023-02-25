Лютий, 25 в 14:09

Сьогодні із самого ранку, 25 лютого, у Херсоні лунають вибухи. Ворог обстрілює місто з артилерії.

Зараз в області оголошено повітряну тривогу.

Зранку через ворожий обстріл поранення отримали двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Вони закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській, коли почався черговий обстріл зі сторони ворога.

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Чоловіки дістали поранення від уламків, про це повідомили в Херсонській ОВА.

А ось голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що поранення отримали троє людей.

Наразі всі госпіталізовані.

Зараз обстріл Херсону продовжується.

За минулу добу російська армія 29 разів обстріляла Херсонську громаду. Під обстріли потрапили: Антонівка, Садове, Інженерне, Молодіжне, мікрорайон Острів.

Постраждала одна людина. Також пошкоджені будинки, газопровід, котельня.

Близько опівночі 22 лютого окупанти обстріляли Херсон. Перед тим російські загарбники 51 раз атакували мирні населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА