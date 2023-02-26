У Росії впав ще один літак Су-25: що відомо

Лютий, 26 в 12:38

У Росії розбився ще один штурмовик Су-25. Як повідомляють російські Telegram-канали, за попередніми даними це сталося через пожежу двигуна.

Повідомляється, що пілот літака капітулювався і вижив.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко іронічно відреагував на падіння чергового ворожого штурмовика, зазначивши, що “ставка на авіацію, яку збирається зробити РФ у весняному наступі, не дуже надійна”.

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У четвер інший ворожий російський штурмовик розбився неподалік українського кордону. Літак Су-25 Міноборони РФ впав у російській Бєлгородській області.

Внаслідок інциденту, як повідомили у Міноборони держави агресора, льотчик загинув, літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає.