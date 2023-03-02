Март, 02 в 14:04

В Одесской области был задержан мужчина, который переправлял женщин в бордели Чехии.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

— Противоправную схему прекратили в ходе контроля за совершением преступления при попытке отправки четырех женщин-украинок за границу. Жертв торговли сначала пытались вывезти рейсовым автобусом в Молдову, а затем доставить в Чешскую Республику, — проинформировали в пресс-службе.

Переправлял женщин в бордели Чехии: в Одесской области разоблачили торговца людьми / 2 фотографии

Отмечается, что в основном на “крючок” сутенера попадали молодые женщины преимущественно из малообеспеченных семей. Мужчина приглашал их якобы на высокооплачиваемую работу за границей, на самом же деле вербовал в бордели. За качественное выполнение своей работы обещал девушкам заработок от 200 евро в сутки.

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Мужчина был задержан, когда он пытался вывезти четырех одесситок в возрасте от 23 до 34 лет. Объявление с такими предложениями он публиковал в частных Telegram-каналах.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Южное региональное управление ГПСУ.